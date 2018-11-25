Сегодня, 25 ноября, на фоне эскалации в Азовском море Россия подняла в воздух боевые самолеты Су-25, которые патрулируют акваторию Черного моря и Керченского пролива. Фото распространил информационный ресурс "Kerch.com.ru".

Судя по снимкам, штурмовики пролетели вдоль Крымского моста и городом Керчь. Боевые машины видел житель города Алексей Ягодинский.

Ранее "Страна" также сообщала, что Россия отправила боевые самолеты к Керченскому мосту. Кроме того, на странице ВМС ВСУ в Facebook появилось сообщение, что в 13:12 зафиксирован заход двух ударных вертолетов ВС РФ Ка-52 на боевой курс с захватом на сопровождение бортовыми системами управления оружием катеров ВМС ВС Украины.

Как сообщала "Страна", ВМС Украины заявляли, что российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плотик. Речь идет о рейдовом буксире "Яни Капу" и двух малых бронированных артиллерийских катерах (МБАК) "Бердянск" и "Никополь".

Позже появилось фото украинских кораблей под Керченским мостом, которым преграждает путь танкер.