Таран пограничным кораблем России украинского рейдового буксира "Яни Капу" подпадает под признаки акта агрессии в соответствии с определением п.d ст.3 резолюции №3314 (ХХIХ) Генассамблеи ООН от 14 декабря 1974 года. Так заявили в ВМС Украине в соцсети Facebook.

"Акт агрессии - это, в частности, нападение вооруженными силами государства на сухопутные, морские или воздушные силы, или морские и воздушные флоты другого государства", - говорится в сообщении ВМС ВСУ.

В пресс-центре также отмечают, что в соответствии со статьями 17 и 38 конвенции ООН по морскому праву и ст.2 договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, военные корабли Украины пользуются свободой судоходства в Керченском проливе и Азовском море, следовательно, могут осуществлять проход через Керченский пролив в любое время при условии соблюдения безопасности судоходства.

"Статья 17 конвенции ООН по морскому праву устанавливает, что при условии соблюдения Конвенции, суда всех государств, как прибрежных так и не имеющих выхода к морю, пользуются правом мирного прохода через территориальное море. Ч.1 ст.36 конвенции ООН определенно, что в проливах, указанных в ст.37 Конвенции ООН, все суда и летательные аппараты пользуются правом транзитного прохода, которому не должно оказываться препятствий. Ч.1 ст.2 договора (об использования Азовского моря и Керченского пролива) предусматривает, что торговые суда и военные корабли, а также другие государственные суда под флагом Украины или РФ, эксплуатирующиеся в некоммерческих целях, пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства", - отмечается в сообщении.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что на самом деле происходит с боевыми кораблями Украины у входа в Керченский пролив.

Также появилось фото украинских кораблей под Керченским мостом, которым преграждает путь танкер.