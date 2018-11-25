Группа украинских катеров маневрирует в фарватере Керченского пролива, но их преследуют сразу несколько российских кораблей - именно такой вывод можно сделать из видео, опубликованном ФСБ России на канале RT в YouTube.

По видео не понятно, в какой части пролива сделана съемка и где именно расположен Керченский мост, который украинские корабли по данным на 17.00 все еще не прошли. Судя по всему это дневная или утренняя съемка, сделанная до сближения с мостом.

Видно, что корабль ВМС России опасно сближается с боевым катером ВМС Украины, который уходит от столкновения. Позже становится понятно, что два украинских катера маневрируют и на полном ходу пересекают курс движения российских судов, с которых и ведется съемка, чтобы уйти от преследования.

Согласно сообщению ФСБ России, украинские суда остаются все еще в акватории Черного моря, в то время, как пограничная служба ФСБ России утверждает, что три украинских катера находятся у села Заветное к югу от Керченского моста.

Ранее "Страна" сообщала, что украинский рейдовый буксир "Яны Капу" таранили дважды. Кроме того, представители российских ВМС приближались к украинским судам на опасное расстояние около 15 раз. Командующий ВМС назвал это "типичной провокацией со стороны России".

Также мы опубликовали видео, как Россия перекрыла Керченский пролив баржей после инцидента с украинскими кораблями