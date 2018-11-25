В понедельник, 26 ноября, в Украине прогнозируется мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица, температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла. Водителям советуют при возможности воздержаться от поездок на собственных авто. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Сложные погодные условия коснутся практически всех районов страны. Днем в Прикарпатье и в центральных областях прогнозируют сильные осадки. Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла (на Закарпатье дождь, температура в течение суток 3-8° тепла). Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/сек. В южных областях ночью без существенных осадков, днем дождь. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10°; ветер южный, 7-12 м/с.

В Киеве 26 ноября ожидается мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью и днем около 0°. В киевской области также мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла.

Во вторник, 27 ноября, в Прикарпатье, центральных и Харьковской областях ожидается мокрый снег, местами с дождем, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. В Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях ночью сильные осадки. Температура на протяжении суток от 3° мороза до 2° тепла. В южных, Донецкой и Луганской областях ожидаются осадки, преимущественно дождь, температура на протяжении суток 1-6° тепла. В Николаевской, Херсонской, Запорожской областях днем 7-9° тепла. Только в северных, Волынской и Ривненской областях преимущественно без осадков (в Киевской области ночью местами небольшой снег); температура на протяжении суток 1-6° мороза.

В Киевской области ночью 27 ноября местами небольшой снег, в остальное время без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный и северный, 7-12 м/сек. Температура в течение суток 27 ноября и днем 28 ноября 1-6° мороза; ночью 28 ноября 6-11° мороза.

В среду, 28 ноября, лишь в восточных, Днепропетровской, Запорожской областях ночью небольшой снег. На дорогах гололедица. Температура ночью 6-11° мороза, днем 1-6° мороза (на юге и востоке на протяжении суток 1-6° мороза). Ветер северо-восточный и северный, 7-12 м/с, 27 ноября на юге и в Приазовье порывы 15-20 м/сек.

Согласно прогнозу на 29-30 ноября, в Украине установится холодная погода без осадков, лишь в Крыму небольшой мокрый снег. Температура ночью 9-15°, днем 3-8° мороза, в Карпатах ночью 12-17°, днем 5-10° мороза, на Закарпатье и юге страны ночью 3-8°, днем 0-5° мороза, в Крыму ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла. В Киеве осадков не ожидается, температура ночью 9-14°, днем 3-8° мороза.

Как сообщала "Страна", в Житомире коллапс на дорогах. Весь транспорт остановился из-за гололеда.

Также синоптик показала карту циклона, который принесет в Украину мокрый снег и гололедицу.