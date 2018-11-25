Командующий Военно-морских сил Украины, адмирал Игорь Воронченко, который еще месяц назад называл ситуацию в Азовском море очень напряженной, охарактеризовал сегодняшнюю обстановку у Керченского пролива. Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Наши экипажи бронекатеров находятся в боевой готовности и готовы к возможной высадке российского десанта", - заявил Игорь Воронченко в Одессе. Он сообщил, что ситуация "сложная и напряженная".

По его словам, сейчас трудно спрогнозировать, сколько времени украинским судам придется ждать возможности пересечь пролив, и сообщил, что, по его данным, сейчас в районе Керченского моста находятся восемь кораблей России - два судна Черноморского флота и шесть катеров погранслужбы ФСБ.

Воронченко также сообщил, что украинский рейдовый буксир "Яны Капу" таранили дважды. Кроме того, представители российских ВМС приближались к украинским судам на опасное расстояние около 15 раз. Командующий ВМС назвал это "типичной провокацией со стороны России".

На вопрос, имели украинские катера возможность применять оружие в ответ на провокацию со стороны российских судов, командующий ответил, что ВМС "будет четко использовать все нормы морского международного права".

Как сообщала "Страна", ВМС Украины заявили об атаке российских кораблей.

Ранее появилось фото украинских кораблей под Керченским мостом, которым преграждает путь танкер.