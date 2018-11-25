Сегодня, 25 ноября, в Харькове состоялись сборы подразделения "Авто Евро Сила", на фоне принятого закона о растаможке автомобилей на европейских номерах.

Харьковский глава "Авто Евро Сила" Роман Старченко разместил видео обращение на странице в Facebook, в котором уверяет, что организация не призывает к радикальным действиям и блокировке государственных границ. Однако он выразил поддержку тем людям, которые блокируют западную границу из-за высоких тарифов.

"На сборах я увидел много людей, были возмущение, критика, были и провокации. Сейчас непонятные люди провоцируют блокировать таможни, улицы. Скажу с уверенностью, что "Авто Евро Сила" сейчас находится в городе. На границе в Гоптовке находятся другие активисты. Все сознательные активисты едут пить кофе на трассе Харьков-Белгород в районе старого поста ГАИ в кафе "М20", - сообщил Старченко.

Ранее журналист Евгений Плинский на своей странице в Facebook рассказал, что на сборах активисты обсудили планы о блокировке КПП Гоптовка с 20:00 25 ноября.

Корреспондент считает такие действия провокационными, выгодными только для создания смуты в преддверии выборов.

"Вчера они назвали закон о растаможке своей победой, а сегодня уже силой хотят перекрывать границу? Для чего? Качнуть страну? Провокацией добиться силового разгона и потом качать хаос в стране? А зачем Помочь Пороху отменить выборы в стране из-за нестабильности? Люди думайте головой прежде чем ехать перекрывать границу. Вас опять используют", - написал он.

На сборах присутствовало много людей, они заполнили весь актовый зал

Как сообщала "Страна", Евробляхеры заблокировали международный пункт пропуска "Ягодин".

Ранее появились новые фото и видео, как евробляхеры блокируют западную границу Украины.