Вчера, 24 ноября, в годовщину памяти событий Голодомора, многие жители столицы провели несколько часов на морозе за заграждениями у Памятного знака жертвам Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

Обычных людей не пропускали к мемориалу, пока у него находились главные лица государства - Петр Порошенко, Владимир Гройсман, органы местного самоуправления, общественность, духовенство и иностранные гости. Об этом сообщила журналист Татьяна Высоцкая на своей странице в Facebook.

"Порошенко, Гройсман и компания превзошли сами себя: заставили людей на морозе ждать по заграждениями у мемориала Голодомора, пока чиновники там попиарятся и возложат лживые колоски. Как печально, люди ...", - написала она, опубликовав отзыв очевидца из вчерашней толпы.

"Видела, как отец привел маленькую дочь и просил охранника положить к памятнику девочке яблоко, потому что их не пускали, требуя ждать на морозе до 16:00. Как жаль было эту малышку и обидно за ее папу, который повторял "вы же только обязательно положите" и протягивал это яблоко через ограждение", - сообщила Татьяна Барвинская.

Фото: Тетяна Висоцька/Facebook

Напомним, 21 ноября Порошенко, Гройсман и Парубий почтили память Майдана.

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