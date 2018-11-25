Россия перегородила Керченский пролив в результате обострившейся обстановки в акватории Азовского моря и столкновения с военным катером России. Фарватеры Керченского пролива перекрыли баржей. Об этом сообщает YouTube-канал керченского телевидения.

Судя по видео, Россия контролирует воздушное пространства боевыми вертолетами, продолжая стягивать к керченскому берегу военные корабли. Впрочем, российские СМИ сообщают, что три украинских корабля прошли Керченский мост по проходу, который был открыт уже в 15:40, однако официально это не подтверждается.

В то же время, пограничная служба ФСБ России по-прежнему сообщает о том, что украинские корабли остановлены напротив с.Заветное к югу от Керченского моста. Также не подтверждает прохождение судов через пролив и украинская сторона.

По словам очевидцев, в первой половине дня рядом с мостом стоял военный российский корабль, ближе к рейду находились еще четыре корабля. В 13:40 буксиры установили судно класса река-море под арками Крымского моста, перекрыв проход под ним.

После этого со стороны Черного моря прибыли три корабля, но, не дойдя до моста, развернулись обратно. Над акваторией кружили два военных вертолета. Спустя час баржа была убрана, открыв проход для группы украинских судов.