Сегодня, 25 ноября, из-за резко обострившейся обстановки в акватории Азовского моря на патрулирование района у Керченского моста были направлены боевые вертолеты и несколько российских боевых самолетов. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Для патрулирования подняты несколько боевых самолетов, которые базируются на полуострове", - сказал осведомленный собеседник агентства из Крыма. Телеканал НТВ сообщает, что "над Крымским мостом барражировала пара штурмовиков Су-25". Телеканал продемонстрировал кадры пролета российских самолетов.

Кроме того, на странице ВМС ВСУ в Facebook появилось сообщение, что "25.11.2018 в 13:12 зафиксирован заход двух ударных вертолетов ВС РФ Ка-52 на боевой курс с захватом на сопровождение бортовыми системами управления оружием катеров Военно-морских сил ВС Украины".

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Сообщается, что пограничные корабли РФ продолжают сопровождение украинских военных кораблей на опасном расстоянии.

Как сообщала "Страна", ВМС Украины заявляли, что российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плотик. Речь идет о рейдовом буксире "Яни Капу" и двух малых бронированных артиллерийских катерах (МБАК) "Бердянск" и "Никополь".

Позже появилось фото украинских кораблей под Керченским мостом, которым преграждает путь танкер.