Группа из трех украинских судов, ранее длительное время ожидавшая разрешения на прохождение по Керчь-Еникальскому каналу и атакованная российскими пограничными катерами, прошла под аркой Керченского моста и в настоящее время проходит по Керченскому проливу в направлении акватории Азовского моря, сообщает керченский информационный ресурс Kerch.com.ru.

"В 14:40 баржу, перекрывавшую фарватер, убирают. Корабли - один большой и два малых - выстраиваются в строй. В 14:50 корабли прошли под мостом в сторону Азовского моря", - говорится в сообщении со ссылкой на очевидцев, проиллюстрированном сделанными ими фотоснимками. Якобы украинская сторона обратилась к России с официальным запросом на прохождение судов.

В то же время, пограничная служба ФСБ России по-прежнему сообщает о том, что украинские корабли остановлены напротив с.Заветное к югу от Керченского моста.

Также не подтверждает прохождение судов через пролив и украинская сторона.

Очевидцы сообщают, что в первой половине дня в непосредственной близости от моста стоял военный российский корабль, далее, ближе к рейду, еще четыре корабля. В 13:40 буксиры установили судно класса река-море под арками Крымского моста, перекрыв проход под ним.

После этого со стороны Черного моря прибыли три корабля, но, не дойдя до моста, развернулись обратно. Над акваторией кружили два военных вертолета. Спустя час баржа была убрана, открыв проход для группы украинских судов.