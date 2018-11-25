Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс заявила о серьезном столкновении между украинским и российским кораблями утром 25 ноября. Ситуацию она прокомментировала в своем микроблоге Twitte.

"Эскалации в Азовском море - это серьезно и требует больше вашего внимания", - прокомментировала немецкий политик.

Напомним, утром 25 ноября ВМС ВСУ сообщили о морской атаке против украинских кораблей "Бердянск" и "Никополь" со стороны российского военного флота. Сообщается, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. В России происходящее считают провокацией Украины, которая зачем-то, зная реакцию РФ, отправила через Крым боевые суда.

Фото: twitter.com/rebharms

Ранее "Страна" публиковала карту "морской пробки" в зоне конфликта около Керченского пролива.

Напомним также, что Россия подняла в воздух боевые вертолеты.

Также "Страна" писала о том, что на самом деле происходит с боевыми кораблями Украины у входа в Керченский пролив.