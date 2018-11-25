В Азовском море, сегодня, 25 ноября, резко обострилась обстановка. Утром два украинских бронекатера и транспортный буксир попытались войти в Азовское море со стороны Керченского пролива. Однако российские пограничники не пропустили наши корабли.

В ВМС ВСУ заявили, что российские пограничники даже пошли на таран, повредив украинский буксир. Известно, что два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь.

В России ответили, что все действия Украины являются провокацией, так как украинские корабли нарушили границы РФ и подняли в воздух боевые вертолеты.

Как заявили в ВМС Украины буксир "Яни Капу", а также два бронированных малых катера "Бердянск" и "Никополь", вот уже третий час не могут пройти через судоходный пролет Керченского моста. По информации ВМС Украины, пролет поперек движения перекрыл некий танкер. По официальному сообщению российской стороны, танкер, якобы сел на мель перед мостом.

Тем временем международный ресурс Marinetraffic.com показал карту-схему, на которой видно, что сейчас творится в зоне Керченского моста.

Фото: Marinetraffic.com