Парламент Британии готовится рассмотреть соглашение о Brexit до 25 декабря
Премьер-министр Британии Тереза Мэй сообщила, когда пройдет голосование в парламенте по соглашению о Brexit с Евросоюзом. Об этом передает "Европейская правда".
Премьер отметила, что голосование состоится до 25 декабря. По словам Мэй, сегодняшнее решение лидеров ЕС является кульминацией переговоров с Евросоюзом и одновременно дает начало "решающим национальным дебатам".
"Общественность будет ожидать, что парламент одобрит соглашение. Большинство людей в Великобритании хотят видеть одобренную сделку, и они хотят, чтобы мы продолжали уделять больше внимания тем вопросам, которые ежедневно имеют для них значение", - заявила глава британского правительства.
Напомним, что Евросоюз утвердил выход Британии из своего состава.
Также Мэй призвала подданных Британии поддержать Brexit.
Отметим, что двое министров Великобритании подали в отставку из-за Brexit.