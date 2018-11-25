Премьер-министр Британии Тереза Мэй сообщила, когда пройдет голосование в парламенте по соглашению о Brexit с Евросоюзом. Об этом передает "Европейская правда".

Премьер отметила, что голосование состоится до 25 декабря. По словам Мэй, сегодняшнее решение лидеров ЕС является кульминацией переговоров с Евросоюзом и одновременно дает начало "решающим национальным дебатам".

"Общественность будет ожидать, что парламент одобрит соглашение. Большинство людей в Великобритании хотят видеть одобренную сделку, и они хотят, чтобы мы продолжали уделять больше внимания тем вопросам, которые ежедневно имеют для них значение", - заявила глава британского правительства.

Напомним, что Евросоюз утвердил выход Британии из своего состава.

Также Мэй призвала подданных Британии поддержать Brexit.

Отметим, что двое министров Великобритании подали в отставку из-за Brexit.