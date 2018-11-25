Сегодня, 25 ноября, в Украине "евробляхеры" практически полностью перекрыли движение через западную границу Украины. В сети появляется все больше видео и фотоматериалов с акций протеста водителей.

Так, пользователь Facebook Евгений Плинский рассказал и показал, что сейчас происходит на пунктах пропуска, на украино-польской границе.

"Новости с украино-польской границы. Ягодин и Устилуг полностью перекрыты людьми. Полиция свозит свои силы. Протестующие все прибывают, везут колеса, но конкретных требований пока нет. Пока общее недовольство введенными правилами растаможки", - написал Евгений Плинский.

Фото и видео: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что евробляхеры заблокировали международный пункт пропуска "Ягодин".