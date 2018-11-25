Появились новые фото и видео, как евробляхеры блокируют западную границу Украины
Сегодня, 25 ноября, в Украине "евробляхеры" практически полностью перекрыли движение через западную границу Украины. В сети появляется все больше видео и фотоматериалов с акций протеста водителей.
Так, пользователь Facebook Евгений Плинский рассказал и показал, что сейчас происходит на пунктах пропуска, на украино-польской границе.
"Новости с украино-польской границы. Ягодин и Устилуг полностью перекрыты людьми. Полиция свозит свои силы. Протестующие все прибывают, везут колеса, но конкретных требований пока нет. Пока общее недовольство введенными правилами растаможки", - написал Евгений Плинский.
Фото и видео: facebook.com
Ранее "Страна" сообщала, что евробляхеры заблокировали международный пункт пропуска "Ягодин".
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