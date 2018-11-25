В сети опубликовали фото украинских кораблей под Керченским мостом в аннексированном Крыму.

Напомним, что утром 25 ноября два украинских бронекатера и транспортный буксир попытались войти в Азовское море со стороны Керченского пролива. Однако российские пограничники не пропустили корабли.

В ВМС ВСУ заявили, что российские пограничники даже пошли на таран, повредив украинский буксир. Известно, что два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь.

В России ответили, что все действия Украины являются провокацией, так как украинские корабли нарушили границы РФ.

Фото: КерчьИнфо

Фото marinetraffic.com

Позже Украина направила из Бердянска подкрепление в зону конфликта в Азовском море.

Также Россия подняла в воздух боевые вертолеты.