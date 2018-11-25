Киевские власти предупредили горожан о значительном ухудшении погоды во второй половине дня, 25 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В КГГА призвали киевлян воздержаться от поездок на собственных автомобилях в связи с ухудшением погодных условий.

"В ближайший час, ночью и утром 26 ноября ожидеатся туман, видимость 200-500 м, гололед, на дорогах местами гололедица. Городская власть призывает киевлян при возможности воздержаться от поездок на собственных авто", - предупредили чиновники.

С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Киевсовет призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу.

Напомним, что синоптик показала карту циклона, который принесет в Украину мокрый снег и гололедицу.

Также в Житомире коллапс на дорогах. Весь транспорт остановился из-за гололеда.