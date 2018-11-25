Сегодня, 25 ноября, резко обострилась обстановка в акватории Азовского моря. Здесь, во время морского похода украинских кораблей, произошло столкновение с военным катером России.

После того как из порта Бердянска Украина направила подкрепление в зону конфликта, Россия подняла в воздух боевые вертолеты. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба ВМС Украины. Кроме этого, буксир "Яни Капу", а также два бронированных малых катера "Бердянск" и "Никополь", вот уже третий час не могут пройти через судоходный пролет Керченского моста. По информации ВМС Украины, пролет поперек движения перекрыл некий танкер. По официальному сообщению российской стороны, судно - танкер, якобы село на мель перед мостом.

"25.11.2018 в 13.12 был зафиксирован заход двух ударных вертолетов ВС РФ Ка-52 на боевой курс с захватом на сопровождение бортовыми системами управления оружием катеров ВМС ВС Украины.

Корабли ВМС ВС Украины уже третий час ждут прохода по Керченскому проливу. В 13.42 по информации "Керчьтрафикконтроля" на проходе моста перекрыто движение в обе стороны в связи с посадкой на мель танкера со стороны Азовского моря. Стоит отметить, что данная информация пока не подтверждается международной системой контроля судоходства", - рассказали наши военные.

Фото: facebook.com/pg/navy.mil.gov.ua