В Киеве обокрали Марину Кинах, супругу бывшего премьер-министра Украины Анатолия Кинаха. Об этом она сообщила в Facebook.

Кинах рассказала, что кража произошла около Центрального универмага столицы.

"SOS! Прошу помощи... Напротив ЦУМа, возле киоска "Украинская перепичка", у меня ограбили машину... Украли большую чёрную сумку... Я в шоке! Верните, пожалуйста, за вознаграждение! Вещи ценны только для меня...", - написала Кинах.

В киевской полиции подтвердили информацию о краже.

"Действительно, она (Марина Кинах - Прим.Ред.) обратилась с заявлением. На месте работала следственно-оперативная группа, осматривают видео с камер наблюдения ЦУМа и места, где был припаркован автомобиль для установление личности правонарушителя и задержания. По этому факту открыто уголовное производство по ч.1 ст 185 (кража) Уголовного кодексу Украины", - сказали в полиции.

Фото: facebook.com/kovlkonata

Напомним, что в Киеве из-за краж закрываются пункты проката велосипедов Nextbike.

Также домушники-альпинисты совершили очередную кражу в центре Киева.