В Одессе женщина пошла на ложное похищение собственного ребенка, чтобы сэкономить на лечении. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

О похищении девочки в полицию сообщила сама 22-летняя мать. Она рассказала, что возле ж/д вокзала она отвлеклась на старшего ребенка, а когда вернулась, коляски с младшим ребенком уже не было.

Полиция приступила к поиску 7-месячной малышки и сразу же получила другую информацию, что часом ранее в больницу подбросили другую девочку. В результате копы пришли к выводу, что женщина, которая обратилась в полицию с заявлением о похищении ребенка и та, что оставила младенца у больницы - одна и та же личность. Позже она сама во всем призналась.

"Как выяснилось, около месяца назад 22-летняя жительница г. Изюм, что в Харьковской области, с двумя малолетними детьми в возрасте 2,8 лет и 6 месяцев приехала к родственникам в Одессу якобы для прохождения медицинского обследования. По словам горе-матери, ее младшая дочь "неизлечимо больна", поэтому, не имея денег на лечение, она и решила оставить ее возле медицинского учреждения. Сама же женщина через час собиралась вернуться домой и уже даже купила билет на поезд. Чтобы как-то оправдаться перед родней, которая вряд ли одобрила бы такой поступок, женщина решила обеспечить себе алиби историей с "похищением", - рассказали в полиции.

Сейчас в отношении матери составлены два административных протокола по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей по воспитанию детей) и ст. 183 (заведомо ложный вызов специальных служб) кодекса Украины об административных правонарушениях.

Ребенка обследовали врачи - предварительно, сообщенный матерью диагноз не подтверждается. Она будет находиться в больнице, пока ее судьбу не решат специалисты службы по делам детей Харьковской ОГА.

Фото: od.npu.gov.ua

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