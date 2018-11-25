Первая ракетка Украины и четвертая в мировом рейтинге Элина Свитолина продолжает радовать своих поклонников светскими новостями.

Наша спортсменка провела тренировку со знаменитым британским боксером Дэвидом Хэем, а также сходила в ресторан с Энтони Джошуа, который отобрал пояса у Владимира Кличко.

Фотографиями с боксерами Элина Свитолина поделилась в своем Instagram. "Получила несколько советов от Дэвида Хэя сегодня днем! Никогда, никогда не злите меня", - подписала фото с Дэвидом Хэем наша теннисистка.

Фото: instagram.com/elisvitolina

А на фото с Энтони Джошуа Свитолина предстала очень секси и подписала фото: "Осторожно, бум!". Эти фотки очень быстро набрали больше 23 000 лайков.

Ранее "Страна" сообщала, что теннисистка Свитолина надела шубу на трусики и похвасталась новым тату.