Два украинских военных корабля вышли из Бердянска в район конфликта российских и украинских судов. Пограничники ФСБ России заявили о том, что принимают все меры, чтобы избежать дальнейшей эскалации. Об этом передает ТАСС.

"Сегодня в 11:30 погранслужбой ФСБ России зафиксировано выдвижение из порта Бердянск двух бронированных артиллерийских судов класса "Гюрза". В настоящий момент они на предельной скорости следуют в направлении Керченского пролива в район провокации, организованной украинской стороной. Погранслужбой ФСБ России принимаются все необходимые меры для пресечения данной провокации", - сказано в сообщении.

В ФСБ также добавили, что "киевскому руководству, принимающему подобные опасные и безответственные решения, следовало бы подумать о последствиях своих действий".

Напомним, что ВМС Украины заявляют об атаке российских кораблей.

Позже в России заявили об опасных маневрах украинских кораблей.