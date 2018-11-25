В воскресенье, 25 ноября, владельцы авто на еврономерах помимо блокировки пункта пропуска "Ягодин" перекрыли движение еще на нескольких КПП. Об этом в Facebook сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

Евробляхеры перекрыли дороги в знак протеста против новых законов о штрафах и растаможке автомобилей с еврономерами.

"Люди на границах перекрывают такие пропускные пункты как "Рава-Русская", "Краковец", "Устилуг". На Рава-Русской стало много людей и перекрыли еще Березный", - написал Зинкевич.

Он добавил, что протестующие хотят понимания, что им сейчас делать с машинами на еврономерах в связи с новыми законами № 8487 и 8488.

Отмечается, что в Волынской области к пропускному пункту "Ягодин" подъехало подкрепление пограничников.

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Напомним, что вступили в силу законы о "евробляхах".

Также налоговая требует начинать платить за "евробляхи".