Евробляхеры блокируют западную границу Украины. Пограничники подтягивают дополнительные силы
В воскресенье, 25 ноября, владельцы авто на еврономерах помимо блокировки пункта пропуска "Ягодин" перекрыли движение еще на нескольких КПП. Об этом в Facebook сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.
Евробляхеры перекрыли дороги в знак протеста против новых законов о штрафах и растаможке автомобилей с еврономерами.
"Люди на границах перекрывают такие пропускные пункты как "Рава-Русская", "Краковец", "Устилуг". На Рава-Русской стало много людей и перекрыли еще Березный", - написал Зинкевич.
Он добавил, что протестующие хотят понимания, что им сейчас делать с машинами на еврономерах в связи с новыми законами № 8487 и 8488.
Отмечается, что в Волынской области к пропускному пункту "Ягодин" подъехало подкрепление пограничников.
Фото: facebook.com/igor.zinkevych
Напомним, что вступили в силу законы о "евробляхах".