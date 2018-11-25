Власти Сирии заявили, что снарядами с ядовитым газом были обстреляны районы города Алеппо. Об этом сообщает Reuters.

В результате атаки пострадали 107 человек.

"Взрывные снаряды содержат токсичные газы, которые привели к удушью у мирных жителей", - сообщил глава полиции Алеппо. По его словам, пострадавшие были госпитализированы в разные больницы.



Захер Батал, председатель синдиката врачей Алеппо, заявил, что на основе симптомов врачи подозревают использование хлора в снарядах. Среди симптомов - затрудненное дыхание, воспаление глаз, дрожь и потеря сознания.

Эта атака стала крупнейшей в Алеппо по количеству жертв за последние два года, с того времени как сирийское правительство отбило город у противника.

Фото: reuters.com

Напомним, что новым спецпосланником генсека ООН по Сирии стал норвежец, работавший в Китае.

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