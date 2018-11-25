Принц Гарри и его жена Меган Маркл перед рождением их первенца переедут из Лондона в усадьбу Фрогмор хаус в графстве Беркшир. Об этом передает ТАСС.

Супруги намерены переехать в начале 2019 года. А сейчас в их новом доме ведется реконструкция.

В заявлении пресс-службы британской королевской семьи подчеркивается, что это место "имеет особое значение" для пары, которая рада предстоящему переезду. По данным местных СМИ, ремонт усадьбы и обеспечение должных мер безопасности в новой резиденции, обойдутся налогоплательщикам в несколько миллионов фунтов стерлингов.

Новый дом супругов находится в 30 км от их нынешнего жилья. Как пишут британские газеты, переезд позволит принцу Гарри "выйти из тени старшего брата" - принца Уильяма, который вместе с семьей также проживает на территории Кенсингтонского дворца.

Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл почтили память погибших в Первой мировой войне.

Также принц Гарри и Меган Маркл побывали в Королевстве Тонга и примерили яркие национальные наряды.