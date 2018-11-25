В воскресенье, 25 ноября, возникли серьезные осложнения проезда автомобилей через международный пункт пропуска "Ягодин" на западной границе Украины. Владельцы авто на иностранной регистрации устроили здесь акцию протеста. Об этом передает УНН.

"Пункт пропуска "Ягодин" не работает потому, что не имеет такой возможности. Граждане-собственники автомобилей на "евробляхах" проводят тут акцию протеста", - рассказали пограничники.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что на Закарпатье "евробляха" влетела в бетонный столб, один погибший и трое раненых.

Также мы рассказывали, что Порошенко подписал два закона о евробляхах.

Кроме этого, мы писали, что у главы МВД Арсена Авакова подсчитали, что украинские "евробляхеры" по всей стране провели 54 акции протеста.