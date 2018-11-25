В воскресенье, 25 ноября, в Днепре произошло ДТП, в котором пострадали дети. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

"25 ноября в 06:47 в службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на улице Набережная Заводская Новокодацкого района города Днепр. По прибытию спасателей на место происшествия было установлено, что водитель легкового автомобиля "ВАЗ 2109" допустил столкновение с электрической опорой, в результате чего пострадали три человека, из них два человека были зажаты в автомобиле", - рассказали спасатели.

Бойцы ГСЧС с помощью специального оборудования высвободили пострадавших из поврежденной машины и передали работникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации. Данные пострадавших устанавливаются.

Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Напомним, что в Днепре на улице Космической в ДТП с участием 10 авто пострадали три водителя.

Также появилось видео массовых ДТП и заторов на обледеневшем Керченском мосту.