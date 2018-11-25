Вчера, 24 ноября, в африканском озере Виктория затонула яхта, на борту которой находился принц Уганды Дауди Васайя. Его Высочество удалось спасти.

Место трагедии, фото: Courtesy

По последним данным погибшими считаются по меньшей мере 29 человек, которые находились на борту прогулочного судна. Ранее сообщалось о десяти погибших.

По данным газеты Daily Monitor, всего на борту находились более 120 человек, 40 из которых были спасены. Крушение яхты произошло в принадлежащей Уганде части озера. Поисково-спасательная операция продолжается. По информации источников, среди спасенных оказался наследник королевской семьи, отстраненной от власти в 1960-е годы, Дауди Васайя.

Поиски остальных пропавших продолжаются.

Ранее "Страна" сообщала, что в Москву доставили тела российских журналистов, расстрелянных в Африке.