У берегов Крыма - очередное обострение с участием украинских боевых кораблей. Два бронекатера в сопровождении буксира попытались войти в Азовское море со стороны Керченского пролива. Однако Россия отказалась их пропускать.

Украина заявила, что российский пограничный корабль даже протаранил украинский буксировщик. Это вызвало вал обсуждений в соцсетях: ведь на это явно агрессивное действие бронекатера ВМСУ не дали никакого ответа.

В России же не комментируют, был на самом деле таран или нет. Там происходящее считают провокацией Украины, которая, зная реакцию РФ, отправила через Крым боевые суда.

"Страна" разбиралась в деталях истории.

Версия Украины

Утром 25 ноября ВМС ВСУ сообщили о морской атаке против украинских кораблей "Бердянск" и "Никополь" со стороны российского военного флота.

Сообщается, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь.

"О намерении осуществлять переход заранее были проинформированы в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства. Однако, вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, пограничные корабли РФ - пограничные катера типа "Соболь", ПСКР "Дон", катера типа "Мангуст", МПК "Суздалец "осуществили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины", - сказано в сообщении.

В ВМС заявляют, что пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение - а также потерян спасательный плотик.

"Диспетчерская служба оккупантов отказывается обеспечить право свободы судоходства, гарантированное международными соглашениями. Итак, РФ в очередной раз продемонстрировала свою агрессивную сущность и полное пренебрежение нормами международного права. Корабли ВМС ВС Украины продолжают выполнение задач с соблюдением всех норм международного права. Все незаконные действия фиксируются экипажами кораблей и командованием Военно-Морских Сил ВС Украины и будут переданы компетентным международным органам", - заявили в ВМС.

Позже украинские ВМС рассказали о российских военных вертолетах, которые летают над украинскими кораблями.

"В 13.12 зафиксирован заход двух ударных вертолетов ВС РФ Ка-52 на боевой курс с захватом в сопровождение бортовыми системами управления оружием катеров ВМС ВС Украины.

Корабли ВМС ВС Украины уже третий час ждут прохода Керченским проливом. В 13.42 по информации "Керчтрафикконтроля" на проходе моста перекрыто движение в обе стороны в связи с посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря, движение по проливу закрыто в обе стороны. Стоит отметить, что данная информация пока не подтверждается международной системой контроля судоходства", заявили в командовании украинских военно-морских сил.

Версия России

В тоже время в ФСБ РФ (ей подчиняется пограничная служба в России) заявили о входе без разрешения в "территориальные воды России" в направлении Керченского пролива трех кораблей ВМС Украины.

"Сегодня утром, около 07:00 по московскому времени, три корабля Военно-морских сил Украины в нарушение статей 19 и 21 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, определяющих право прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве, пересекли государственную границу Российской Федерации, неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации", — говорится в сообщении ФСБ, поступившем в РБК.

В ФСБ отметили, что заявки на проход кораблей поданы не были, в график прохода кораблей они не включены. "Корабли опасно маневрируют, не подчиняются законным требованиям российских властей", — добавили в ФСБ.

Позже в Центре общественных связей ФСБ назвали происходящее "преднамеренной провокацией украинской стороны".

"Уже пятый час в российских территориальных водах в акватории Черного моря продолжаются провокационные действия трех судов МВФ Украины. Их цель понятна — создать конфликтную ситуацию в этом регионе. Погранслужбой ФСБ России предпринимаются все необходимые меры для пресечения этой преднамеренной провокации украинского руководства и обеспечения безопасности судоходства", — передают российские СМИ сообщение ФСБ.

О факте тарана украинского судна в ФСБ не сообщают. По данным ведомства, украинские корабли сейчас находятся около входа в Керченский пролив.

Позже погранслужба РФ заявила о выдвижении двух бронированных артиллерийских судов класса "Гюрза" из Бердянска. "В данный момент они на максимальной скорости следуют в направлении Керченского пролива в район провокации, организованной корабельной группой ВМС Украины", - заявили в ведомстве.

Кроме того РФ закрыла проход через Керченский пролив для гражданских судов - "в связи с возможными провокациями со стороны ВМС Украины", сообщает ТАСС со ссылкой на источник в транспортной сфере Южного федерального округа.

Провокацией называет происходящее и представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

"Я ранее уже говорил, что провокации будут и что надо их ждать. К президентским выборам на Украине все будет обостряться, мы должны это понимать. Он (Порошенко - ред.) пробует по указке, конечно, своих заокеанских покровителей разные способы обострения ситуации. Он попробовал с автокефалией, не очень получилось, сейчас пробует различного рода военные провокации, обострять обстановку", - считает Мурадов.

Ситуация в Керченском проливе сейчас

По данным сервиса отслеживания морского движения, в Керченском проливе на данный момент - "пробка" из судов. Что подтверждает слухи о перекрытии пролива для гражданских кораблей. И о возможном "затонувшем танкере".

Фото marinetraffic.com

Накануне рассмотрения в ООН

Интересно, что Генассамблея ООН в декабре должна рассмотреть две резолюции Украины по Крыму, а также Черному и Азовскому морям. Случайно или нет, но инцидент с кораблями добавляет очков украинской позиции.

Учитывая, что боевые корабли через Крым послала Украина, вряд ли там не догадывались о последствиях такого шага. Который при любом его исходе сыграет на пользу Киеву в международных инстанциях - как доказательство "агрессивного поведения России".

Что известно о кораблях

Малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск" был заложен еще в 2012 году на "Ленинской кузнице". На воду спущен два года назад под бортовым номером P175.

Как и "Никополь" (под номером P176), входит в семейство речных военных катеров "Гюрза". Они предназначены для несения боевой вахты на приграничных реках, озерах, а также в прибрежной морской зоне. Машина многофункциональна: может заниматься как снабжением, так и атакой на прибрежные укрепленные объекты.

В основном катера "Гюрза" используются для борьбы с контрабандой. На них установлена 30-мм пушка, гранатомет, пулемет и противотанковый ракетный комлекс. Экипаж - пять человек.

Интересно, что это семейство было разработано при президентстве Леонида Кучмы для поставок в Узбекистан. В 2012 году их решили строить и для украинских ВМС. До 2017 года планировалось спустить на воду девять таких машин, однако в 2013 году программу свернули. Она была возобновлена уже на следующий год.

Рейдовый буксир "Яны Капу", который, по заявлениям Украины протаранили россияне - это куда более старая посудина.

Корабль раньше назывался "Красноперекопск", он заложен еще в 70-х годах пошлого века. Но позже Верховная Рада перименовала город Красноперекопск в Крыму - теперь он стал Яны-Капу. Такое же имя теперь носит и буксир.

Это судно далеко не в лучшем состоянии: после аннексии Крыма россияне вернули его Украине. Как видно на фото, корабль весь ржавый.

С "Красноперекопском" связан интересный эпизод из войны в Южной Осетии 2008 года.

На военных форумах Рунета вспоминают историю о том, как российский ракетный катер "Мираж" возвращался от берегов Грузии, где топил грузинские суда. По приказу президента Виктора Ющенко, который тогда распорядился блокировать передвижения ЧФ РФ в акватории Крыма, навстречу "Миражу" вышел украинский ракетный катер "Каховка".

Непонятно, какой была цель - не впустить российский катер на базу или просто поиграть мышцами. Но внезапно у "Каховки" отказал двигатель, и его начало сносить на волнолом. Тогда на помощь ему выдвинулся "Красноперекопск". Но на нем почему-то не оказалось буксировочного троса. И тогда буксир подошел вплотную к "Каховке" и просто прижался к нему боком, "зафиксировав" таким образом ракетоносец в море.

Тем временем российский "Мираж" обогнул сцепленную парочку и вошел в Севастопольскую бухту. Все это происходило на глазах у жителей города, которые вышли поглазеть на первую в истории ЧФ Украины попытку провести "психическую атаку" на российское судно.

Пророссийские активисты Крыма тогда развернули на берегу плакаты и кричали "Бандеровцы, убирайтесь домой!". Одновременно сторонники "Студенческого братства" с флагами Украины кричали "Долой!" и "Позор".

Неизвестно, насколько правдивы детали этой истории, и действительно ли "Каховка" заглохла при попытке перейти дорогу российскому кораблю. Но факт остается фактом - заблокировать передвижения ЧФ РФ в Крыму Ющенко не удалось. Сил украинского флота на это тогда бы точно не хватило - даже если история о "Красноперекопске" является сетевым апокрифом. Ракетный крейсер "Москва" и другие российские корабли в последующие дни вернулись в Севастополь из Абхазии.

Попытка №1

Прорыв трех украинских кораблей через Крым в Азовское море - не первая попытка такого рода. В сентябре через Крымский мост прошли два украинских судна - корабль управления "Донбасс" и буксир "Корец".

Тогда оба судна спокойно пересекли Керченский пролив - хотя Украина и заявляла о том, что российские корабли выполняют вокруг украинских угрожающие маневры. В РФ утверждали, что Киев запрашивал разрешение на проход через Крымский мост, Украина же это отрицала.

Вокруг этого "великого похода" был раздут серьезный ажиотаж: Украина трактовала путешествие двух старых посудин как "перемогу". Россия же особо не комментировала: видимо потому, что военный потенциал украинских кораблей равнялся нулю.

А вот новая попытка переправить корабли из Одессы в Мариуполь пока не удалась: РФ не пропускает катера через Керченский пролив. Мотивируя это тем, что корабли не обращались за разрешением диспетчерской службы Крыма. Очевидно, что боевые суда россияне пропускать в Азовское море не хотят. Ситуация там обостряется в последнее время - по заявлениям Киева, Россия ведет себя агрессивно. В Москве называют это искуственным нагнетанием истерии.

Реакция Сети

Новость о таране выхвала ажиотаж в Сети. Как-никак, это, если верить версии Минобороны, боевой контакт. Поэтому прозвучал резонный вопрос: а почему боевые катера, которые сопровождали буксир, не провели контратаку и не отстрелялись?

По сути, украинские ВМФ повели себя снова так же, как в 2014 году - не ответили на агрессию. Если, конечно, эта агрессия была на самом деле.

"Сегодня пограничный корабль противника совершил таран нашего буксира недалеко от Керченского моста. Находившиеся рядом два малых бронированных артиллерийских катера ВМС Украины огонь в ответ не открывали.

Они не стреляли. Умные патриоты пишут: "Так что, они должны были погибнуть?.. Ведь это верная смерть!" - Сто процентов. Это смерть. И они должны были погибнуть. Иначе на кой ляд нам нужны эти артиллерийские катера, эти военно-морские силы, если они не стреляют, не защищаются, не защищают нас во время войны?..

Уберите у себя из хроники все эти грозные автоматы в окне со свечкой. Вы думаете, что сопротивление агрессии, России, Голодомору - это такое себе театральное действие?.. Автоматы со свечками в окнах и куча лайков?..", - возмущается волонтер Юрий Касьянов.

"Скажите, а два украинских бронированных артеллерийских катера, которые не стреляли, когда российский пограничный корабль таранил наш буксир, это та армия, которая "Армiя. Мова. Вiра" или какая-то другая армия?

Просто пытаюсь вспомнить зачем нам армия и многомиллиардный оборонный бюджет. Что бы кормить семью Пашинского?", - интересуется журналист Вадим Фолькер.

"Из этого чудного сообщения неясно только одно: а что мешало дать очередь по курсу российских кораблей, чтобы они поостереглись соваться?

Мы строим бронекатера для того, чтобы защищаться или для того, чтобы были заказы для заводов Петра Алексеевича?", - пишет журналист Денис Попович.

Журналист Вячеслав Чечило считает, что по договорам, Керченский пролив - общая территория России и Украины. И Киев может проводить через него любые суда. Поэтому никаких юридических претензий предъявить Украине нереально. А если Россия начнеь топить корабли ВМСУ - это назовут актом агресси и усилят санкции.

"Ситуация в Азовском море это еще один пример того, что нельзя быть наполовину беременной. Де-факто, и море и пролив – внутренняя российская территория, а согласно действующим межгосударственным договорам – общая с Украиной.

Украина может вытворять там практически все, что угодно. И с точки зрения международного права никаких претензий ей не предъявишь. А попробуешь применить силу – получить возмущенную "международную общественность" в лице США и НАТО.

Крым это было круто и весело, но теперь он будет висеть гирей на ногах РФ до конца. До конца Украины или до конца России – как карта ляжет".

Журналист Алесандр Зубченко видит ситуацию так:

"Относительно ситуации в Азовском море. Таран нашего стратегического буксира дорого обойдется российскому агрессору. В настоящее время армада ВМС Украины в количестве двух катеров спешит на помощь к жертве провокации. Срочно собирается Совбез, который должен принять историческое решение насчет даты проведения объединительного съезда церквей. Будем держать вас в курсе эпического морского сражения. Не переключайтесь. Не отходите за семками.

Первыми на провокацию РФ отреагировали "бляхари" и перекрыли пункт пропуска с Польшей "Рава-Русская". Таким образом они протестуют против милитаризации акватории Азовского моря.

Министр Климкин четко заявил, что действия РФ "перешли черту и стали агрессивными". Оказывается, до этого агрессор не переходил черту и был белым и пушистым.

Срочно! Волонтеры и активисты собирают средства на аккумулятор для украинской подводной лодки с последующей ее заброской по воздуху в район конфликта".

В России комментаторы считают, что против них происходит провокация, цель которой - вынудить к агрессивным действиям.

"Если нас провоцируют потопить украинские корабли, готовы ли мы на это?

Потопим - будем играть по навязанным правилам и не факт, что не попадем в ловушку.

Не потопим - будет очередной удар по престижу власти (обсуждать глупые комментарии - "все идет по хитрому плану, не надо нагнетать" я даже не желаю).

Цуцванг, однако", - считает блогер Иван Рахметов.

А лидер "Украинской добровольческой армии" Дмитрий Ярош заявил, что крымские события - пролог "большой войны" между Украиной и Россией.

Как-то странно. Вооруженный современный российский катер пошел на таран украинского буксира ..

Если они уже так сильно боятся наших буксиров, то наверное, их империи - хана.

Итак, готовимся к Великой войне с Московией. Интуитивно, она - Война - начнется после парламентских выборов".