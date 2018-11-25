В России ответили на заявление ВМС Украине об атаке российской стороны против украинских кораблей в Азовском море. Об этом сообщает РБК.

В погрануправлении ФСБ по Крыму заявили, что три украинских военных корабля вошли в территориальные воды России и продолжили движение к Керченскому проливу.

"Сегодня утром, около 07:00 по московскому времени, три корабля Военно-морских сил Украины в нарушение статей 19 и 21 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, определяющих право прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве, пересекли государственную границу Российской Федерации, неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации", - сказано в сообщении.

В ФСБ отметили, что заявки на проход кораблей поданы не были, в график прохода кораблей они не включены.

"Корабли опасно маневрируют, не подчиняются законным требованиям российских властей", - добавили в ФСБ.

Позже в Центре общественных связей ФСБ назвали происходящее "преднамеренной провокацией". "Уже пятый час в российских территориальных водах в акватории Черного моря продолжаются провокационные действия трех судов ВМФ Украины. Их цель понятна - создать конфликтную ситуацию в этом регионе. Погранслужбой ФСБ России предпринимаются все необходимые меры для пресечения этой преднамеренной провокации украинского руководства и обеспечения безопасности судоходства", - заявили в пресс-центре ФСБ.

Напомним, что ранее ВМС Украины заявиил об атаке российских кораблей.

Также командующий ВМС Украины назвал ситуацию в Азовском море очень напряженной.