В громкой истории с заявлениями главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина о том, что еще нужно проверить, действительно ли американцы побывали на Луне - можно ставить официальную точку. В "Роскосмосе" заявили, что это предложение Дмитрия Рогозина было простой шуткой. Об этом передает РБК со ссылкой на РИА Новости.

Напомним, что скандал разгорелся после обсуждения Рогозиным российской лунной программы с президентом Молдовы Игорем Додоном. Рогозин заявил, что перед "Роскосмосом" поставлена задача отправить космонавтов на спутник Земли и уже на месте проверить, были ли там американцы до этого. "Они говорят, что были. Мы проверим", - сказал Рогозин.

Глава ведомства также заявил, что Россия заинтересована в посещаемой научной базе на Луне, однако признал, что ни одна страна не сможет выполнить задачу по ее созданию в одиночку, поскольку при ее сооружении возможны радиационные риски.

Ранее "Страна" сообщала, что российский космонавт Павел Виноградов ответил Рогозину на идею проверить высадку американцев на Луну.

Космонавт считает, что пребывание американцев на Луну в 1969 году не требует проверки. В качестве таких доказательств он предложил прослушать переговоры космонавтов, стартовавших на "Сатурне-2", посмотреть телеметрическую информацию с Луны, снимки китайских станций.

"Есть снимки посадки американцев на спутник, стоят модули. О чем еще можно говорить? Доказывать, что глупость - это глупость, самое неблагодарное дело", - отметил космонавт.