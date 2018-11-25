В воскресенье, 25 ноября, на внеочередном саммите в Брюсселе 27 государств Европейского союза одобрили соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Об этом в Twitter написал президент Европейского Совета Дональд Туск.

"27 государств-членов ЕС одобрили соглашение о выходе Великобритании из ЕС и политическую декларацию относительно будущих отношений между ЕС и Великобританией", - сказано в сообщении.

Отметим, что после после одобрения пакета документов о Brexit лидеры встретятся с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, чтобы проинформировать ее о своем решении.

После решения лидеров ЕС соглашение о Brexit должны одобрить Европарламент, парламенты всех государств-членов ЕС, а также парламент Великобритании.

Фото: twitter.com/eucopresident

Напомним, что Мэй призвала подданных Британии поддержать Brexit.

Также двое министров Великобритании подали в отставку из-за Brexit.