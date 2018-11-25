Виктор Балога, известный украинский политик, экс-глава Администрации президента Ющенко выдал замуж свою дочь Софию. Об этом он написал в своем Facebook и показал фото с венчания.

"В нашей семье большая радость - наша София вышла замуж. Дорогая доченька, тебе выпала непростая судьба! Я желаю, чтобы Бог был к тебе добр и дарил столько счастья, сколько ты заслуживаешь. Пусть твой муж станет для тебя опорой, а вы вместе построите большую, крепкую семью. Живите в добре и согласии!", - написал Виктор Балога.

Фото: facebook.com/pg/ViktorBaloga

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что у земляка Балоги, нардепа Нестора Шуфрича родился пятый ребенок.

Также мы рассказывали, что Балога связал взрывчатку, найденную у киевского ТРЦ, со своими политическими врагами.