В воскресенье, 25 ноября, в Житомире из-за сильного гололеда остановилось движение транспорта в городе. Об этом в Facebook сообщил начальник автобусного парка коммунального предприятия "Житомирское трамвайно-троллейбусное управление" Роман Мусийчук.

"В связи с гололедом и обледенением дорог коммунальный транспорт не вышел на линию согласно запланированных графиков. Коммунальные службы работают с 04.00, как только они справятся с ситуацией - транспорт будет выпущен на линию", - написал он.

Местное издание Житомир. Инфо сообщает, что диспетчеры горавтовокзала сообщили,что с 04.00 до 10.00 почти все пригородные рейсы были отменены из-за гололеда.

"Сейчас ситуация на дорогах улучшается, однако часть перевозчиков уже отменила свои рейсы на сегодня. Поэтому просим пассажиров с пониманием отнестись к отмене рейсов и задержкам автобусов", - уточнили на автовокзале.

Фото: zhitomir.info

Напомним, что синоптик показала карту циклона, который принесет в Украину мокрый снег и гололедицу.

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