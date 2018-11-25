В Закарпатской области в ДТП погиб 18-летний парень, еще трое получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

ДТП случилась в ночь на 25 ноября на дороге возле села Вышково Хустского района.

"Водитель автомобиля марки "Pеugeоt" иностранной регистрации, 18-летний житель села Грушево Тячевского района, двигаясь в направлении пгт Буштино, не справился с управлением и допустил столкновение с бетонной опорой", - рассказали в полиции.

В полиции также отметили, что вероятно авто ехало на большой скорости, не вписалось в поворот и врезалось в бетонную опору перед мостом. При этом водительского удостоверения у погибшего не было.

"В результате столкновения с бетонной опорой от полученных травм водитель скончался в реанимации Хустской больницы. В салоне авто также находились трое пассажиров в возрасте 17-18 лет, жители Тячева и села Бедевля Тячевского района. К счастью, они отделались незначительными телесными повреждениями", - отметили копы.

Полиция начала по факту ДТП уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Фото: zk.npu.gov.ua

Напомним, что в Днепре на улице Космической в ДТП с участием 10 авто пострадали три водителя.

Также появилось видео массовых ДТП и заторов на обледеневшем Керченском мосту.