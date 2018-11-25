В Генеральной прокуратуре объяснили, почему не могут квалифицировать действия заказчиков убийства журналиста Георгия Гонгадзе. Об этом сообщает "Радио Свобода".

В ГПУ отметили, что расследование дела организаторов убийства Гонгадзе продолжается, однако кассационное обжалование приговора исполнителя преступления Алексея Пукача делает невозможной окончательную квалификацию их действий.



"Следственным путем проверяется на причастность к совершению преступления значительный круг высших должностных лиц Украины... На настоящее время кому-либо из вышеупомянутого круга лиц сообщения о подозрении не объявлялись. В то же время кассационное обжалование приговора Алексея Пукача - исполнителя убийства Георгия Гонгадзе - делает невозможным определение следствием окончательной квалификации действий заказчиков и организаторов преступления", - сообщили в ГПУ.

Правоохранители отметили, что сейчас проводится ряд комплексных экспертиз. Также в ГПУ подтвердили слова Алексея Подольского, ранее также проходившего по делу Гонгадзе как пострадавшего (его похитили, вывезли в лес вблизи Прилук и избили), который заявил, что в этом производстве его пострадавшим не признают.

Напомним, что в посольстве США напомнили, что убийства Шеремета, Гонгадзе и других журналистов нужно расследовать.

Также в Совете Европы напомнили Украине про дело об убийстве Георгия Гонгадзе.