В воскресенье, 25 ноября, завершатся матчи 16 тура чемионата Украины по футболу. Центральный поединок пройдет в Александрии, где местный клуб будет принимать киевское Динамо. У подопечных Александра Хацкевича есть шанс сократить отставание от Шахтера, который сыграл вничью с ФК Львов.

Сейчас киевляне отстают от горняков на 9 пунктов, и в случае успеха разрыв от лидера составит вполне приемлемые для дальнейшей борьбы за титул 6 очков.

В прямом эфире матч Александрия - Динамо покажет канал Футбол 1. Начало трансляции в 19.30.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что игрок Шахтера, который родился в XXI веке рассказал, что попал в большой футбол через танцы.

Также мы рассказывали, что Андрей Шевченко рассказал Астане, как против них будет играть Динамо в Лиге Европы.