В Киеве в микрорайоне Бортничи на пожаре погибла женщина. Пожар возник в жилом доме по улице Евгения Харченко, где загорелась квартира на третьем этаже. Об этом сообщает "Информатор".

Возгорание произошло вечером, 24 ноября. В квартире жила 53-летняя женщина, ее спасти не удалось. Жильцы дома рассказали, что накануне ночью у нее умер муж. Также в квартире находились собака и кот. Пес задохнулся, а кота спасли пожарные.

Квартира выгорела почти полностью, а подъезд затянул едкий дым. Спасатели эвакуировали весь подъезд 5-этажного дома. На месте трагедии работало три единицы пожарной техники, медики и полиция.

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, что в Запорожской области трое маленьких детей погибли при пожаре в частном доме.

Также под Киевом при пожаре в частном доме погибли взрослый и двое детей.