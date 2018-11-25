Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала подданных страны поддержать сделку по Brexit. Об этом передает "Интерфакс-Украина".

Премьер заявила, что день выхода Британии из ЕС, 29 марта, станет новой главой для страны, и ей хочется, чтобы этот день стал "моментом обновления и примирения для всей страны".

"Это должно стать точкой, в которой мы окончательно откажемся от ярлыков "выйти" или "остаться" и снова сплотимся как единая нация. Чтобы сделать это, нам необходимо сейчас продвинуться в Brexit, поддержав эту сделку", - отметила Мэй.

Отметим, что в воскресенье, 25 ноября на внеочередное заседание Европейского совета соберутся главы государств и правительств 27 стран Евросоюза, чтобы рассмотреть вопрос об утверждении соглашения о выходе Великобритании из ЕС.

Напомним, что Испания может заблокировать соглашение по Brexit.

Также Испания договорилась с Евросоюзом по поводу Гибралтара .