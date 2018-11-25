У Вселенского патриарха Варфоломея призвали РПЦ разрешить ее мирянам причащаться в храмах Константинопольского патриархата. Такое заявление сделал Архиепископ Хариопольский Иоанн, экзарх православных русских церквей в Западной Европе, сообщает "Интерфакс".

Архиепископ отметил, что для Архиепископии православных русских церквей, находящейся в юрисдикции Константинополя, решение Московского патриархата разорвать общение с Константинополем - "великое страдание".

"В силу своего одностороннего и, на наш взгляд, чрезмерного характера решения, принятого Священным Синодом Московского патриархата, это очевидно, неприменимо в церквях Архиепископии. В нынешней ситуации наши священники и дьяконы не допускаются к сослужению в церквях, принадлежащих к Московскому патриархату. Но, согласно православной экклезиологии, этот запрет не может относиться к мирянам", - сказано в сообщении.

По мнению архиепископа, "крещеные люди не являются собственностью епископов, они - члены единого церковного тела, собранного в том месте, где они находятся": например, православный верующий Петербурга, переселяясь на Крит, "перестает быть членом Российской церкви и становится полноправным членом церкви Критской, которая принадлежит к Вселенскому патриархату".

В РПЦ Константинополю заявили в ответ, что прихожане РПЦ избегают причащаться в храмах Константинопольского патриархата "не столько из опасения нарушить некий запрет, а проявляя верность своей Церкви, терзаемой беззаконными действиями Константинополя".

"В конце концов, люди сами принимают решение, сообразуясь со своей совестью", - заявил секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук.

Напомним, что Архиепископу РПЦ запретили въезжать в Украину.

Также в РПЦ заявили, что 20 церковных объектов Украины передадут Константинополю.