В США на 73-м году жизни умер известный иллюзионист и актер Рикки Джей. Об этом пишет издание Variety.

Артист скончался в Лос-Анджелесе, Калифорния. Менеджер и адвокат актера сообщили, что Джей умер по естественным причинам. Детали смерти не сообщаются.

Рикки Джей (настоящее имя Ричард Джей Поташ) родился в 1946 году в Бруклине, Нью-Йорк, в еврейской семье. Его дед, Макс Кац, был дипломированным бухгалтером и фокусником-любителем, что повлияло на выбор будущей профессии Джея.

Он являлся экспертом в ловкости рук, а также широко известен по карточным фокусам и экспериментами с памятью.

Помимо этого, Джей снялся в более трех десятках фильмов, в том числе картине из цикла о Джеймсе Бонде "Завтра не умрет никогда", "Ночи в стиле буги", "Магнолия" и "Грабеж".



Также его знают по ролям в телесериалах "Дэдвуд" и "Вспомни, что будет". Джей участвовал в создании фильмов "Престиж", "Иллюзионист" и "Тринадцать друзей Оушена".

Фото: variety.com

Напомним, В США умер режиссер Николас Роуг, который снимал сериал про Индиану Джонса.

Также умер актер из знаменитого фильма Люка Бессона "Пятый элемент".