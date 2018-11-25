ВМС ВСУ сообщили о морской атаке против двух украинских кораблей "Бердянск" и "Никополь" со стороны российского военного флота. Об этом сообщает пресс-служба ВМС.

Сообщается, что корабли ВМС в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

"О намерении осуществлять переход заранее были проинформированы в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства. Однако, вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, пограничные корабли РФ - пограничные катера типа "Соболь", ПСКР "Дон", катера типа "Мангуст", МПК "Суздалец "осуществили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины", - сказано в сообщении.

В ВМС заявляют, что пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плотик.

"Диспетчерская служба оккупантов отказывается обеспечить право свободы судоходства, гарантированное международными соглашениями. Итак, РФ в очередной раз продемонстрировала свою агрессивную сущность и полное пренебрежение нормами международного права. Корабли ВМС ВС Украины продолжают выполнение задач с соблюдением всех норм международного права. Все незаконные действия фиксируются экипажами кораблей и командованием Военно-Морских Сил ВС Украины и будут переданы компетентным международным органам", - заявили в ВМС.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

В тоже время в ФСБ РФ (ей подчиняется пограничная служба в России) заявили о входе без разрешения в "территориальные воды России" в направлении Керченского пролива трех кораблей ВМС Украины.

"Сегодня утром, около 07:00 по московскому времени, три корабля Военно-морских сил Украины в нарушение статей 19 и 21 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, определяющих право прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве, пересекли государственную границу Российской Федерации, неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации», — говорится в сообщении ФСБ, поступившем в РБК.

В ФСБ отметили, что заявки на проход кораблей поданы не были, в график прохода кораблей они не включены. «Корабли опасно маневрируют, не подчиняются законным требованиям российских властей», — добавили в ФСБ.

Позже в Центре общественных связей ФСБ назвали происходящее "преднамеренной провокацией украинской стороны". "Уже пятый час в российских территориальных водах в акватории Черного моря продолжаются провокационные действия трех судов МВФ Украины. Их цель понятна — создать конфликтную ситуацию в этом регионе. Погранслужбой ФСБ России предпринимаются все необходимые меры для пресечения этой преднамеренной провокации украинского руководства и обеспечения безопасности судоходства", — передают российские СМИ сообщение ФСБ.

О факте тарана украинского судна в ФСБ не сообщают.

Напомним, что командующий ВМС Украины назвал ситуацию в Азовском море очень напряженной.

Также военные корабли ВМС Украины вошли в акваторию Крыма.