Сергей Полунин, знаменитый украинский балетный танцор родом из Херсона, набил себе татуировку с Путиным. Об этом он сам сообщил в своем Instagram. Примечательно, что портрет президента России появился на груди танцора, а на левой руке у него набит большой герб Украины - Тризуб. И вряд ли можно назвать случайным, что на фото рука с Тризубом приоткрывает портрет Путина.

Сам Полунин так объяснил свое решение: "Спасибо Владимиру и всем людям кто выбрал добро. Моё вам уважение. Не легко быть сильным и двигаться к свету. Любовь это свет и это самое великое", - написал Сергей Полунин.

Фото: instagram.com/sergeipolunin

А до этого он благодарил Путина за поздравления с днем рождения.

Сергей Полунин в 13 лет поступил в балетную школу Великобритании, и впоследствии стал главным солистом Королевского театра в Лондоне. Бунтарь во всем, о нём снят фильм "Танцовщик". Сейчас он танцует в Баварском балете.

Фото: Википедия

При этом плюрализм с тату у Полунина наблюдается уже давно. Ранее он сделал на одной руке тату с Тризубом, а на второй - с двуглавым орлом.

Ранее "Страна" сообщала, что Полунин снялся в новом клипе Hozier - "Movement".

Также мы рассказывали, что Полунин снялся в триллере "Красный воробей" с Дженнифер Лоуренс.