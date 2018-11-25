В России создают танк с рельсотроном вместо пушки
В России намерены создать новый танк оснащенный электромагнитной пушкой. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе РФ.
"Концепция такова: гусеничная платформа - носитель перспективных видов вооружения с возможностью управления в беспилотном режиме", - сообщил источник.
Сообщается, что важная задача первого этапа работы - создать мощную систему электроснабжения танка, которая позволит нести энергоемкую полезную нагрузку.
"В перспективе подобный танк может получить не только электротермохимическую артиллерийскую систему, но и боевой лазер и электромагнитную пушку", - уверен источник.
Источник добавил, что разработки подобного оружия ("рельсотронов") ведутся и в ряде других стран.
Напомним, что стало извесно, сколько во время войны стоил танк Т-34 и автомат ППШ.
Также Британия ответила российской "Армате" своим танком "Black night".