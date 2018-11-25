В Британии произошла нелепая трагедия. Здесь погиб фермер Дерек Мед при наезде грузовика, причем в кабине машины находилась его собственная собака. Об этом передает The Bristol Post.

Фермер завел грузовик и вышел из него, чтобы открыть ворота перед своим домом. Затем его питомец случайно нажал на рычаг в машине, в результате чего британец оказался зажатым между грузовиком и железными воротами. В итоге он скончался от полученных травм. Тело фермера обнаружил его сын. Когда он открыл двери грузовика, то обнаружил в нем собаку.

Как сообщил представитель Управления по вопросам охраны здоровья и безопасности Великобритании, действия животного - единственное разумное объяснение трагедии.

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