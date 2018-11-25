В воскресенье, 25 ноября, в Украину идет похолодание, местами снегопад. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Синоптики сообщают, что ночью в западных, утром и днем в северных областях небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, местами гололед.

Снегопад пройдет в Житомирской, Сумской и Харьковской областях. Температура в этих регионах максимально упадет до -7.

Солнечная погода сохранится в южных и восточных областях. На юге температура днем будет +5+7, а ночью -2-4.

В Киеве 25 ноября ночью без существенных осадков, днем ожидается мокрый снег. Днем температура воздуха от 0 до +2, ночью от -3 до -5. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, что синоптики рассказали, где в Украине скоро выпадет 30 см снега.

Также синоптики назвали регионы, где в Украине пройдут сильные снегопады.