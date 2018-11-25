В нашей стране, после публикации в парламентской газете Голос Украины, официально вступили в силу законы №2611-VIII и №2612-VIII, которые были приняты на фоне массовых протестов "евробляхеров".

Данные законы регулируют снижение акциза на легковые автомобили, а также усиливают контроль над перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации. Также законы устанавливают правила временного пребывания в Украине автомобилей с иностранной регистрацией.

Так, законом №2611-VIII установлено, что базовые ставки акцизного налога для нового автомобиля в зависимости от типа топлива и объема двигателя:

- для авто с бензиновым двигателем объемом 1000 куб. см - 50 евро; от 3000 куб. см - 100 евро;



- для "дизеля" с двигателем 1500 куб. см - 75 евро; от 3500 куб. см - до 150 евро.



Чтобы определить размер акциза для конкретного авто, к базовой ставке будут применять коэффициенты. Формула будет такой: "Ставка = Ставка базовая × Коэффициент двигателя × Возраст двигателя".

На оформление нерастаможенных авто дается 180 рабочих дней.

При этом акцизный налог уменьшается на 50% для авто, которые будут растаможены в течение первых 90 дней после вступления закона в силу. В оставшиеся 90 дней "льготного" периода ставки станут полными, но штрафы за нарушение сроков пребывания налагаться не будут.

Закон №2612-VIII предусматривает штрафы за нарушение условий временного ввоза и транзита авто.



Также в законе прописаны штрафы за нарушение срока пребывания нерастаможенного автомобиля на территории Украины - от 170 гривен до 170 тысяч гривен или конфискации авто.

Напомним, что Порошенко подписал два закона о евробляхах.

Также налоговая требует уже начинать платить за "евробляхи".