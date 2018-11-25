На границе Украины с Россией пограничники задержали россиянина, который пытался въехать в нашу страну на авто, находившемся в международном розыске. Об этом сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы.

Задержание произошло в пограничном пункте "Гоптовка" (Харьковская область), через который 34-летний гражданин РФ на автомобиле "Лада Ларгус" пытался въехать в Украину.

"При осуществлении мероприятий пограничного контроля произошло срабатывание базы данных Интерпол, с помощью которой правоохранители установили, что этот автомобиль был угнан две недели назад и находится в международном розыске", - сказано в сообщении.

Водитель и машина переданы сотрудникам Национальной полиции Украины.

Напомним, что пограничники сообщили подробности задержания баржи с рекордной партией контрабандных сигарет.

Также пограничники России задержали в Азовском море катер с украинскими рыбаками.