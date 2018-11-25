В понедельник, 26 ноября, исследовательский зонд NASA высадится на Марсе. Об этом сообщает "Голос Америки".

Зонд InSight должен высадиться в районе большого вулканического нагорья Элизий. В этом районе отмечается минимальный риск сильных порывов ветра, которые могут потенциально нарушить дальнейшую работу аппарата.

Специалисты NASA рассказали, что зонд в течение шести минут должен будет войти в атмосферу Красной планеты. В течение этого времени скорость аппарата снизится с 19 300 до 8 км/ч. Для замедления зонда ученые оснастили его парашютными и спусковыми механизмами, а также амортизаторами. К моменту посадки зонд преодолеет расстояние в космосе равное 484 млн. км.

Если посадка завершится успешно, InSight станет восьмым по счету исследовательским зондом, добравшимся до марсианской поверхности.

Отмечается, что InSight это не марсоход, поэтому не сможет двигаться по поверхности планеты. Поэтому ученые говорят о важности точной посадки зонда именно в заранее намеченном месте, так как аппарат останется неподвижным.

Напомним, что NASA проверит Boeing и SpaceX из-за Маска, курившего марихуану в прямом эфире.

Также в NASA показали фото, на котором край гигантского Юпитера и крошечный спутник Ио.