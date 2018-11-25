Глава МИД Канады Христя Фриланд на памятной церемонии по случаю 85-й годовщины Голодомора заявила, что ее страна всегда будет поддерживать Украину в отражении агрессивных действий со стороны России. Об этом сообщает Укринформ.

"Канада всегда вместе с Украиной будет выступать против попыток ограничить ее право на самоопределение, в том числе Россией, и будет защищать народ Украины, ее суверенитет и территориальную целостность", - сказала Фриланд.

Она напомнила, что организаторы Голодомора хотели сломить волю украинской нации и отрицали свои действия.

"Попытка уничтожить украинский дух провалилась. Сегодня и всегда мы будем помнить эту ужасную главу в истории человечества и будем чтить память жертв", - подчеркнула министр.

Как известно, Канада стала первым государством мира после Украины, которая признала Голодомор актом геноцида украинцев еще в 2008 году. С того времени в стране на официальном уровне отмечается День памяти жертв Голодомора.

Ранее "Страна" сообщала, что Порошенко с женой в центре Киева почтил память жертв Голодомора.