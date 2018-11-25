Жители США в "Черную пятницу" потратили в сети на покупки товаров 6,22 млрд долларов. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на Adobe Analytics.

Причем в этом году американцы потратили на четверть (23,6%) больше денег, чем в 2017 году. При этом более трети покупок (33,5%) было осуществлено с помощью мобильных устройств, что на 4,4% больше, чем в прошлом году. При этом, сколько денег американцы потратили в обычных магазинах, не сказано.

Отмечается, что продавцы объявили скидки на один день раньше, чем обычно, поэтому к покупкам жители Штатов приступили еще на День благодарения - в четверг, 22 ноября. В этот день они приобрели в интернет-магазинах товаров на 3,7 млрд долларов, что на 28% больше, чем год назад.

Аналитики отмечают, что американцы стали покупать через интернет больше габаритных предметов, таких как бытовая техника и мебель. По сравнению с прошлым годом средний размер чека увеличился на 8,5% - до 146 долларов США.

Напомним, в "черную пятницу" карманники украли у киевлян рекордное количество IPhone.

Также в "черную" пятницу из киевского автосалона угнали синий электромобиль Tesla .